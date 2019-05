Saint-Paul participe à la “20ème édition” de la Fête des Voisins

Le 24/05/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 38

La ville de Saint-Paul participe activement à la “20ème édition de la fête des Voisins” qui se déroule ce vendredi 24 Mai 2019.



Comme chaque année, la commune de Saint-Paul accompagne des associations et habitants qui souhaitent organiser un évènement dans le cadre de la “fête des voisins”, manifestation internationale crée en 1999 par l’Association Nationale des Immeubles en fête.



La fête des voisins a pour objectif de resserrer les liens de convivialité et de solidarité entre habitants à travers un moment convivial de partage et d’échanges.



Pour ce 20ème anniversaire, la commune va accompagner plus de 60 initiatives citoyennes sur l’ensemble du territoire de Saint-Paul à partir du 24 Mai 2019, de l’Etang à Petite France en passant par Sans Soucis, Bellemène, La Saline ou encore Saint-Gilles les Bains.



Vous souhaitez prendre connaissance des différentes festivités organisées près de chez vous, contacter le 0262 70 28 20.