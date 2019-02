Saint-Paul : participez à la fête du Nouvel an chinois !

Le 15/02/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 136

Saint-Paul va célébrer le Nouvel an chinois en centre-ville et sur la Place du Débarcadère ce samedi 16 février 2019. Riz cantonnais géant, danse des lions et des dragons, Festifood 100 % chinois, spectacles traditionnels…

Un événement gratuit riche en animations. Le maire de Saint-Paul et le conseil municipal saint-paulois souhaitent à nouveau une bonne année du cochon de terre à tous les Chinois de La Réunion !

À l’occasion des festivités où l’on attend plus de 3 000 personnes, la rue Rhin et Danube arborera les couleurs de la Chine. Elle sera ornée de lampions. Les spectateurs observeront des plots parés de rouge installés sur les trottoirs au croisement avec la rue Marius-et-Ary-Leblond.

Cet axe Rhin et Danube témoigne d’une époque oubliée où une grande partie de la communauté chinoise, originaire de la ville de Canton, y vivait. On y retrouvait des commerces de proximité, des épiceries ou encore des boutik sinoi.



Cette rue Rhin et Danube s’inscrit pleinement dans le cadre de la création du Parcours de l’art du vivre ensemble et du métissage culturel porté par la mairie de Saint-Paul.

Ce projet phare, déjà évoqué à l’occasion du 20 Désamb dernier, vise à recréer une thématique visuelle et graphique dans neuf rues du centre-ville saint-paulois.

Cette création bien visible dans les prochains mois permettra de valoriser l’ensemble des communautés ayant construit notre Saint-Paul d’aujourd’hui et façonné la société réunionnaise.

L’occasion de mettre en lumière une facette méconnue de notre histoire mais également de faire la fête pour ce Nouvel an chinois. Comme l’illustre la programmation de ce grand événement porté par la commune avec l’association de l’école franco-chinoise de Saint-Paul (AEFC) et la Fédération des associations chinoises de La Réunion.