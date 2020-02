Mon engagement politique est né d’une révolte. Celle du refus de l’inégalité et de l’injustice sociale.

C’est toujours cette même révolte qui m’a fait parcourir l’île 5 années durant dans toutes les réflexions et organisations citoyennes et militantes.

C’est encore cette même révolte qui me fait me présenter devant vous.

Comment ne pas être révolté quand le nombre de famille en dessous du seuil de pauvreté reste en 2020, toujours aussi élevé ?

Comment ne pas être révolté face au creusement des inégalités entre une classe sociale et toutes les autres ?

Comment ne pas être révolté devant la dégradation de nos conditions de vie, de travail, d’existence ?

Comment ne pas être révolté devant la destruction de notre environnement et de notre nature ? « Je me révolte donc nous sommes » disait Albert Camus.

Ce refus de la misère et des conditions de vie matérielle difficiles est notre ciment, notre lien, notre engagement les uns avec les autres.

Nous avons une équipe compétente, jeune et dynamique qui souhaite mettre ses savoirs au service d’un territoire, au service d’un projet, au service des citoyens.

Nous, nous faisons de la politique différemment :

- Pour une liste citoyenne, quoi de mieux que de construire sa liste et son équipe au fur et à mesure des rencontres et des portes à portes, en échangeant autour des valeurs et autour de projets ?

CELA NOUS L’AVONS FAIT.

- Pour cette campagne nous avons décidé de bousculer les convenances et les habitudes.

Ainsi nous avons décidé de ne pas communiquer par voiture sono , source de pollution sonore et environnementale inutiles.

Nous avons voulu redonner du sens au mot « meeting » , voir revenir à son sens plus originel, celui de la Grèce Antique : AGORA, c’est – à dire, lieu où se rassemble le peuple pour discuter des affaires de la cité.

En créole, cela donne « Ron Kosé » c’est-à-dire espace de présentation et de discussions des membres de la liste, de la présentation du projet et de la prise de parole des citoyens. Le tout se terminant avec un pot de l’amitié.

Notre campagne et notre projet politique se veut être de proximité et de convivialité, le tout dans la simplicité.

- Nous n’appartenons à aucun parti

- Nous combattons des idées et un projet par....des idées et un projet sans dénigrement

Pour cela nous avons constitué une équipe sur-mesure, pour un projet sur-mesure.