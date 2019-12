Saint-Pierre : Il menace son beau-père et ressort libre du tribunal

Le 31/12/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 406

Un trentenaire comparaissait hier au tribunal de Saint-Pierre pour avoir menacé de mort son ex beau-père par téléphone le 24 décembre. L’homme souhaitait offrir un cadeau à sa fille mais a interdiction de l’approcher ainsi que son ex-compagne, en raison des violences et des menaces pour lesquelles il a déjà été condamné.



Très insistant au téléphone, il s’énerve lorsque le beau-père refuse de lui parler : il menace alors de le tuer en évoquant un couteau en sa possession.



Habitué des tribunaux, le père violent fait finalement pencher la balance sur un point de droit, comme l’explique le Journal de l’Île : s’il reconnaît les menaces, il nie la réitération des faits. Le tribunal estime alors que la constitution de partie civile du beau-père est irrecevable et prononce finalement la relaxe.