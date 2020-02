Saint-Pierre : Tentative de corruption... ou pas

Le 28/02/2020 | Par Nicolas Payet

Une étrange histoire de tentative de corruption plane sur les élections municipales dans la capitale du sud. S’il est difficile d’établir les responsabilités des différents acteurs concernés, cette histoire met en lumière les pratiques peu recommandables qui se jouent dans les coulisses des élections.

C’est une bien triste image de la politique que le Quotidien révèle ce matin. Nazir Valy est un communiste qui a rejoint la liste de Michel Fontaine. Ce colistier est tombé dans le piège d’une ancienne connaissance du PCR qui a choisi de soutenir Jean-Gaël Anda. Dans une série de 3 vidéos envoyées conjointement à la police et à nos confrères, on y voit Nazir Valy remettre 1000€ en liquide à la militante de l’opposition.



Tout démarre le 21 février dernier. La militante de Jean-Gaël Anda organisait un meeting à son domicile. Nazir Valy s’est rendu chez cette mère de famille afin de la convaincre de se rallier au maire sortant. Après discussions, Nazir Valy propose de lui donner 1000€ en liquide, mais la femme en exige 3000 afin d’annuler son meeting. Ce que le soutien du maire refuse. Il lui aurait remis une enveloppe contenant "seulement" 1000€.



Le lendemain, Nazir Valy retourne chez l’opposante pour récupérer son argent puisque la réunion a été maintenue. Le ton monte entre les deux, car la militante ne veut pas lui rendre la somme en question. Elle accuse alors Nazir Valy de corruption, qui lui répond que c’est elle qui a demandé à être corrompue.



À plusieurs reprises dans les enregistrements, Nazir Valy répète que Michel Fontaine n’est pas au courant de ces tractations. Si le maire ne semble pas directement impliqué dans cette histoire, celle-ci présente la face sombre de ce qui peut se jouer en off lors d’élections. Il revient à présent à la justice de définir les responsabilités de chacun dans cette affaire. Une affaire qui n’arrange évidemment personne.