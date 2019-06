Saint-Pierre : Trois suspects interpellés suite au meurtre d’un gramoune

Le 05/06/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 730

C’est au mois d’octobre dernier qu’un gramoune octogénaire est victime d’une violente agression à Saint-Pierre.



La victime est prise à partie par cinq individus, qui la rouent de coups avant de lui dérober sa carte bleue.



Les agresseurs abandonnent le gramoune sur le bitume avant de remonter dans leur voiture et de quitter les lieux. La victime est finalement secourue puis transférée à l’hôpital. L'homme est décédé quelques jours plus tard des suites de ses blessures.



Après une longue enquête, la brigade anticriminalité a finalement pu mettre la main sur trois des cinq suspects grâce aux caméras de vidéo-surveillance : après les faits, la carte bleue du gramoune a été utilisée et le visage de celui qui retirait l’argent a été filmé par le distributeur.



Deux frères et le conducteur de la voiture ont été interpellés ce lundi et placé en garde à vue comme l’indique la presse écrite.



Les trois hommes qui nient les faits seront déférés au tribunal de Saint-Pierre ce mercredi. Les deux autres suspects sont toujours en cavale mais leur identité est désormais connue des forces de l’ordre.