Saint Valentin : Ange et Nathalie amoureux tout simplement !

Le 14/02/2019 | Par Chloé Grondin | Lu 346

Une rencontre à 3h30 du matin après une soirée en boîte... Deux divorcés qui se sont croisés et depuis ne se sont plus séparés, et ce sont même mariés en cette fin d'année. Ange et Nathalie où l'Amour avec un grand A !