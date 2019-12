Sainte-Barbe : Les pompiers de La Réunion mis à l'honneur

Le 04/12/2019 | Par Qi Gao | Lu 145

À l’occasion de la Sainte-Barbe, un dépôt de gerbes et une remise de médailles ont été organisées ce mercredi matin sur la Place de la mairie de Saint-Benoît. 6 sapeurs-pompiers du SDIS à La Réunion ont été honorés, pour saluer leur courage et leur dévouement dans l’exercice de leurs fonctions.



Un vibrant hommage national a également été rendu aux sapeurs-pompiers décédés en service commandé durant l’année écoulée, dont l’Adjudant Jessy Eve, sapeur-pompier du centre d’incendie et de secours de Saint-André, décédé le 27 janvier dernier.



D'origine perse, la Sainte-Barbe est représentée par une jeune fille portant une couronne, une palme de martyre et un ciboire. Tous les métiers en rapport avec la foudre et le feu sont placés sous sa protection, par exemple, les mineurs, les artificiers, les salpêtriers, les fondeurs, les couleuvriers, les arquebusiers et bien sûr les pompiers. C’est un véritable temps fort de l’année chez les pompiers.



La cérémonie de ce mercredi a été célébrée en présence du président du conseil d’administration du SDIS 974, Serge Hoarau et du préfet de La Réunion, Jacques Billant.

En marge de la cérémonie protocolaire au monument aux morts, des activités sportives ont été organisées au Stade René Arnoux à la Rivière des roches.

Médaille d’honneur échelon Grand Or (40 années de service)



-Adjudant-chef Axel DAUPIARD, Adjoint au chef de centre de Saint-Joseph (retraité depuis le 1er octobre 2019)



-Lieutenant Toussaint LACHENAYE, Adjoint au chef de centre du Tampon



Médaille d’honneur échelon Or (30 années de service)



-Lieutenant Henri GABRIEL, Adjoint au chef de centre de Saint-Benoit



-Adjudant-Chef Johany MADEN, de l’Unité Spécialisée Nautique



-Adjudant Jean Eric ROBERT, Chef d’agrès tout engin au centre de secours de Saint-Benoit



Médaille pour acte de courage et de dévouement échelon Bronze



-Caporal Jean Freddy NAGUIN, sapeur-pompier volontaire au centre de secours du Bernica



Vendredi 5 juillet 2019, le Véhicule de Secours et d'Assistance aux Victimes (VSAV) du Bernica a été appelé par le Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours (CODIS) pour un homme ayant fait une chute de 6 mètres dans une ravine au niveau de la rue Néhoua à la Saline les Hauts - De repos ce jour, devant de nombreux badauds et malgré la dangerosité des lieux, le Caporal sapeur-pompier volontaire Naguin Jean Freddy n'a pas hésité à sauter en contre bas du ravin afin d'apporter les premiers soins à la victime en attendant l'arrivée des secours. Il a contribué ensuite au relevage de la victime après avoir aidé ses collègues durant les soins apportés sur place.