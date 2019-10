2. jpleterrien le 11/10/2019 10:12



Ils devaient se suivre de trop loin.... Ils ne voyaient plus les véhicules devant d'où la surprise et l'accident était inévitable !!!

Les autres usagers, bloqués pendant des heure grâce à eux, les remercient chaleureusement de leur permettre de profiter du paysage et de pouvoir taper la discut'...Les pompiers aussi, qui s'entraînent ainsi en conditions réelles ainsi que les dépanneurs qui augmentent leur C.A !

Bravo encore !!!