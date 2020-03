Sainte-Marie : Richard Nirlo retrouvera Gérald Maillot et Céline Sitouze au second tour

Le 15/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 766

L’entre-deux tours risque d’être très animé à Sainte-Marie… Le maire sortant, Richard Nirlo, arrive en tête de ce premier tour des municipales avec 36% des voix (5009 électeurs), devant le président de la Cinor Gérald Maillot (23,7%, 3058 électeurs) et Céline Sitouze (13,41%, 1731 électeurs). Comme prévu, il y aura bien une triangulaire dans cette commune tenue depuis 1990 par la droite.



Qui sortira vainqueur de cette finale ? Personne ne peut le dire pour le moment tellement les jeux sont ouverts…



Richard Nirlo, longtemps premier adjoint de Jean-Louis Lagourgue, a dû faire face à la liste dissidente d’Yves Ferrières, issu de sa majorité et qui s’est rapproché ces derniers mois de Gérald Maillot à la Cinor. Ce dernier, qui tente l’aventure sainte-marienne après avoir passé 12 ans dans la majorité de Gilbert Annette à Saint-Denis, compte sur son bilan à la Cinor pour tenter de l’emporter dans ce fief historique de la droite depuis l’avènement de Jean-Louis Lagourgue.



Céline Sitouze, seule candidate de cette triangulaire et ex-PS, bénéficiera-telle du soutien de son collègue de l’opposition Christian Annette, secrétaire de la section socialiste de Sainte-Marie ?



Jamais une élection n’avait été aussi ouverte dans la commune et bien malin qui pourrait dire qui pourrait s’asseoir dans le fauteuil de maire le 22 mars prochain...