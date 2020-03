Sainte-Marie stoppe également ses marchés forains

Sainte-Marie stoppe également ses marchés forains

Le 24/03/2020 | Par LG | Lu 489

Conformément aux dernières directives du Gouvernement, la Ville de Sainte- Marie informe que ses marchés forains (Beauséjour et Centre-ville) seront fermés à partir d'aujourd'hui, et jusqu'à nouvel ordre.



Le maire remercie l'ensemble des usagers et des forains pour leur compréhension et rappelle que l'éradication de ce virus COVID-19 doit rester, plus que jamais, un défi collectif. Chacun doit respecter les règles de confinement et de sécurité sanitaire, afin de lutter efficacement contre la propagation de ce virus. Une seule consigne : Rest zot caz !



Par ailleurs, la Ville rappelle qu'elle maintient deux numéros "INFOS COVID-19" à disposition :

0692 61 97 20 (CCAS) 0262 72 10 22 (VILLE)



Les administrés et usagers disposeront des informations utiles concernant les restrictions et seront dirigés, si nécessaire, vers les autorités compétentes.