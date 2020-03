Sainte-Suzanne : Le dernier bastion PCR va-t-il tomber ?

Le 15/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 62

Candidats

Voix

% exprimés

Maurice Gironcel (PCR)

6 477

51,80

Daniel Alamélou (DVG)

6 025

48,19



Candidats

Voix

% exprimés

Maurice Gironcel (PCR)

5 503

48,26

Daniel Alamélou (DVG)

4 689

41,12

Aline Murin Hoarau (Union de la droite)

650

5,70

René Bègue (DVD)

560

4,91



Maurice GironcelAline Murin-Hoareau (J'ai compris: ensemble on y va), Johny Adekalom (Un renouveau pour un meilleur avenir), Maurice Gironcel (Ensemble Sainte-Suzanne), Patricia Coutandy (Urgence climatique et sociale), Alexandre Laï Kane Cheong (Lespri lé ankor là), Daniel Alamélou (Ensemble pour le développement de Sainte-Suzanne).La commune de Sainte-Suzanne compte 23 224 habitants et fait partie de la Communauté intercommunale du Nord de La Réunion (Cinor). Maire de la commune depuis 1993, Maurice Gironcel avait dû laisser sa place entre 2009 et 2012 à son adjointe Yolande Pausé pour cause d’inéligibilité. Redevenu maire à la suite des municipales partielles, Maurice Gironcel avait gardé son fauteuil en 2014, s’imposant face à Daniel Alamélou, en recueillant 51,80% des voix contre 48,19% pour son adversaire.Pour ce scrutin, le maire sortant aura fort à faire avec plusieurs candidat(e)s issus, pour la plupart, de ses mandatures précédentes (Johny Adekalom, Aline-Murin Hoarau, Patricia Coutandy ou encore Daniel Alamélou). Mis à part la lutte entre les anciens colistiers de Gironcel, Alexandre (dit Alec) Laï Kane Cheong et son slogan anti-parti espère bien capitaliser sur les récents succès obtenus en termes de voix par son parti Croire et Oser lors des dernières élections.Inscrits: 16 704Votants: 13 045Blancs et nuls: 543Participation: 78,10 %Exprimés: 12 502