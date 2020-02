Sainte-Suzanne : Un gilet jaune condamné pour violences envers des gendarmes

Le 11/02/2020 | Par Soe Hitchon | Lu 165

Presque un an et demi depuis les ravages des casseurs en marge du mouvement des gilets jaunes. Une nuit particulièrement perturbée a été celle d’Halloween, le 31 octobre 2018, lors de laquelle un appel général à la "purge" avait été lancé. Des violences, dégradations et incendies avaient donné du fil à retordre aux pompiers et aux forces de l’ordre. Ils couraient aussi le danger d’être blessés.



Ce mardi, quatre jeunes et un homme d’une quarantaine d’années devaient être jugés devant le tribunal correctionnel pour participation avec arme à un attroupement, destruction du bien d’autrui et violences. Mais deux d’entre eux ont demandé le renvoi de l’affaire à cause de la grève de leurs avocats. Deux autres étaient absents. Le cinquième, sans avocat et présent, a affirmé bien vouloir être jugé. C’est donc ce dernier, ainsi que les deux autres jeunes absents qui ont été jugés. Âgé de 22 ans, le jeune homme affirme timidement avoir été ivre, comme ses copains, et entraîné, influencé.



Ce soir-là, plusieurs dizaines de personnes sont présentes devant la gendarmerie de Sainte-Suzanne. Des bâtons et galets sont jetés sur les gendarmes, des poubelles brûlées, des barricades montées. La procureure rappelle leur but : "nuire à l’autorité et blesser des gendarmes". "Mais ce sont aussi les passants et commerçants qui n’ont rien demandé, qui sont mis en danger", ajoute-t-elle.



Le jeune, qui compte deux mentions sur son casier judiciaire du tribunal pour enfants, a été condamné à 3 mois de prison avec sursis et 90 heures de travaux d'intérêt général. Pour les deux autres : 6 mois de prison avec sursis.