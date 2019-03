Saisie de haschisch et d'ectasy à Gillot: Un même réseau derrière ce trafic ?

La saisie de haschisch et d'ecstasy faite par les douaniers de Gillot samedi pourrait être liée "au même réseau de trafiquants ayant conduit à la mise en examen de sept personnes depuis décembre", nous apprend le JIR.



C'est la troisième prise d'ampleur depuis le début de l'année, après la saisie de 25 kg de résine le 25 janvier sans oublier les quelque 23,6 kg de haschich interceptés le 16 février dernier. Tout porte à croire selon les enquêteurs



Arrêtée avec 15kg de résine et plus de 6000 d'ecsta cachés dans des paquets cadeaux, les deux passeuses d'origine marseillaise sont toujours en garde à vue au commissariat Malartic.



Selon les informations du Quotidien, les deux suspectes pourraient faire l'objet dès cette semaine d'un jugement dans le cadre d'une comparution immédiate.