Saisissez-vous du "kit méthodologique" pour organiser le Grand Débat

Le 15/01/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 284

Emmanuel Macron s’apprête à donner le top départ du "Grand débat" ce mardi. Le lancement officiel aura lieu dans l’Eure, où le président de la République prendra la parole aux côtés de 600 maires venus pour l’occasion. Les contours de cette mesure, annoncée au mois de décembre pour calmer la colère des gilets jaunes, ont été dévoilés dans la lettre d’Emmanuel Macron aux Français : un "kit méthodologique", soit une sorte de mode d’emploi du débat, devrait être mis à disposition de tous ceux qui souhaitent organiser un débat dès aujourd’hui.

"Citoyens, élus et institutions, organisations à but lucratif ou non lucratif : le gouvernement souhaite que le plus grand nombre participe et organise des débats", explique Matignon. Le "grand débat" prend d’abord la forme de nombreux petits débats à travers toute la France et ce jusqu’au 15 mars prochain.Mais pour organiser un de ces débats, il faut d’abord l’enregistrer sur le site du " grand débat " , où l’organisateur pourra également obtenir un "kit méthodologique" : une sorte de mode d’emploi du débat, développé par le gouvernement et qui débouche sur un compte rendu.Parmi les outils disponibles sur la plateforme, ceux qui souhaitent organiser une de ces réunions auront également accès à des fiches de présentation des thèmes mis au débat (la fiscalité et les dépenses publiques, l’organisation des services publics, la transition écologique, la démocratie et citoyenneté).Enfin, 1264 "fiches territoriales" , soit une par intercommunalité, seront mises à disposition des organisateurs. À l’intérieur, des données chiffrées sur le logement, l’accès à la santé, ou encore sur l’insertion au travail, devraient fournir les éléments nécessaires pour nourrir le débat selon le gouvernement.À 11h30 heure locale, le site internet du grand débat n’était pas encore ouvert, il propose néanmoins de s’inscrire pour être informé de l’ouverture.