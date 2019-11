Saison cyclonique 2019-2020: Entre 4 et 7 systèmes cycloniques attendus

Le 15/11/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 541

Cette saison cyclonique pourrait connaître au total entre 8 et 11 systèmes (tempêtes et cyclones), avec un peu plus de la moitié d’entre eux (entre 4 et 7) atteignant le stade de cyclone tropical. Il y a une probabilité de 40% de connaître une activité proche de la normale, et une équiprobabilité de 30% pour que l'activité cyclonique soit supérieure ou inférieure à la normale.



On s'attend, avec une probabilité de 70%, à avoir 8 à 11 phénomènes cycloniques (tempêtes et cyclones) sur le Sud Ouest de l'océan Indien, dont 4 à 7 deviennent des cyclones tropicaux. Cette saison cyclonique n’a pour l’instant vu le développement d’aucun système significatif (tempête ou plus) et aucun signal de formation n’apparaît pour l’instant d’ici fin novembre.



Alors qu’une année sur deux en moyenne, la première tempête tropicale se forme avant le 15 novembre, le démarrage de cette saison sera tardif, mais les conditions favorables à la formation des phénomènes cycloniques vont graduellement s’installer sur l’Ouest du bassin (à l’Ouest des Chagos) à partir du mois de décembre. C’est bien sur cette zone que l’activité devrait ensuite majoritairement se focaliser pour le reste de la saison, impliquant un risque

accru pour les terres habitées.



Au niveau des types de trajectoires, une tendance des systèmes à descendre assez rapidement vers le Sud devrait se dégager, sans pour autant exclure les autres types de trajectoires (c.a.d orientées vers l’Ouest, ou plutôt en forme de parabole … ni même les trajectoires atypiques comme celles orientées vers l’Est). Dans ce contexte plutôt propice à l’impact sur les terres habitées, il convient de mettre en œuvre dès à présent et comme chaque année, les précautions d’usage de début de saison cyclonique. Rappelons que pour un endroit donné, il suffit d’un seul système pour connaître un impact pouvant être catastrophique.