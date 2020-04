Salazie: Tasé deux fois, il moleste les gendarmes et s'enfuit lors d'un contrôle

Le 06/04/2020 | Par Regis Labrousse | Lu 643

Jean-Rudy V, 30 ans, comparaissait cet après-midi, au tribunal judiciaire de Saint-Denis, pour avoir commis des violences le 2 avril dernier, sur deux gendarmes dans l'exercice de leurs fonctions. Alors qu'ils procédaient à un contrôle d'attestations sur la route de Hell Bourg dans la commune de Salazie, le contrôle a dégénéré. Les deux militaires se sont vu décerner respectivement 3 et 4 jours d'ITT.



Partis pour aller voir de la famille, Jean-Rudy V. et son dalon, se font contrôler sur la route. Si tout se passe bien avec le conducteur, les gendarmes rencontrent des difficultés avec Jean-Rudy V, passager du véhicule. De plus, il n'apprécie pas que les militaires lui demandent de cesser de filmer le contrôle avec son smartphone. Le ton monte, la situation dégénère et le prévenu refuse de se laisser interpeller. En plus de molester les gendarmes, il s'enfuit en pénétrant dans une propriété privée. Il finit par être interpellé et placé en garde à vue.



Compte tenu du contexte, la défense, en accord avec son client, demande le renvoi. Reste au président à déterminer le sort réservé au prévenu en attendant la prochaine audience. Sans surprise, le parquet demande le maintien en détention provisoire : "Ce ne sont pas vos enfants ni votre travail qui vous empêchent de commettre des infractions. Il prend la fuite en pénétrant chez des particuliers alors qu'il a déjà été tasé deux fois. Je vous demande de le maintenir en détention".



"Tout cela s'est passé, car les gendarmes lui ont demandé d'arrêter de filmer avec son téléphone portable. Ils n'ont pas le droit de le lui demander, il est dans son droit. Il ne conteste pas les faits qui ont suivi. Il est inséré, il a une femme et deux enfants qui ont besoin de lui, je vous demande de le libérer et de le placer sous contrôle judiciaire", plaide son avocat. Fort de 19 mentions à son casier dont certaines pour des faits similaires, Jean-Rudy V est maintenu en détention dans l'attente de la prochaine audience en date du 18 mai prochain.