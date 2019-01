Saline-les-Hauts: Le cambriolage tourne mal, les gendarmes ouvrent le feu

Le 07/01/2019

Le couple de cambrioleurs n’a pas hésité à foncer sur les gendarmes. Ces derniers ont fait usage de leurs armes. La scène décrite par la presse écrite témoigne de la violence des faits. Dans la nuit de samedi à dimanche deux individus sont entrés par effraction dans une pizzéria de la Saline-les-Hauts. Pour y pénétrer, le grillage a été coupé et la porte forcée au pied de biche.



C’est un riverain qui a donné l’alerte remarquant un fourgon blanc stationné à proximité du restaurant et les étranges allées et venues d’un individu.



A leur arrivée, la patrouille de gendarmes se positionne derrière le fourgon. En trombe le conducteur fait marche arrière et percute le véhicule des militaires une première fois, explique le JIR. Des tirs retentissent dans la nuit. Les trois gendarmes parviennent à sortir mais le malfrat renouvelle sa manoeuvre et aurait même tenté de les renverser. Quasiment face à face, les forces de l’ordre ouvrent une nouvelle fois le feu. Trois balles atteignent le pare-brise du fourgon qui réussit à prendre la fuite. Les deux occupants ont été blessés.



Si l’homme est toujours activement recherché, la femme âgées d’une quarantaine d’années s’est rendue à l’hôpital. Selon les informations du journal, un projectile l’aurait atteint à la main et elle serait également blessée à la tête. L’homme, connu défavorablement de la justice, serait lui blessé à l’épaule. Il est activement recherché.



Le fourgon a été retrouvé par les gendarmes dans un champ de cannes quelques kilomètres plus loin. Hier, les gendarmes de la section de recherches, de la brigade de St-Paul et les techniciens de l’identification criminelle se sont rendus sur place.