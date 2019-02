Salon International Agriculture 2019: Place à nos 23 exposants réunionnais!

Le 24/02/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 415

Le lundi 25 février à 15h00 verra l’inauguration du Village Réunion, qui sera animée par le groupe Ousanousava (hall 5.1)



Table ronde "Stratégie de vente des produits locaux en Métropole", le mercredi 27 février à 10h au Hall 5 (salle 520 Asie)



Cocktail donné en l’honneur des médaillés réunionnais, le jeudi 28 février à 17h, au Village Réunion

A 9h samedi matin, le Salon International de l’Agriculture a ouvert ses portes à Paris Porte de Versailles.Comme à l’accoutumée, il n’a fallu que quelques heures pour voir le Hall dédié aux Outre-mer se remplir de monde, d’ambiance, d’odeurs et de saveurs.Le Village Réunion, porté par le Département et ses partenaires, tient une nouvelle fois une place prépondérante avec 600m2 dédiés à 23 exposants réunionnais.Du rhum à la vanille en passant par les fruits, les cosmétiques, les confitures ou encore la charcuterie… tous les producteurs et transformateurs sont venus fièrement représenter l’île et porter au plus haut les couleurs de l’agriculture péi.En cette première journée, ce sont les familles venues en nombre qui profitent de l’ambiance proposée : dégustation, danse, préparations culinaires, ….Depuis 2018, le Conseil départemental a fait le choix de mettre en place une véritable vitrine de La Réunion avec un Village commun où chaque exposant bénéficie d’un stand et d’une signalétique harmonisés. Ce choix est véritablement stratégique à l’heure où notre agriculture se doit d’être reconnue pour ses qualités avec une filière à l’export (la canne à sucre), une diversification réussie (fruits, légumes, maraichage, élevage…) et une incroyable capacité d’innovation (lutte biologique, produits labellisés IGP, …).Tous les partenaires l’ont bien compris et c’est donc avec le concours de la Région Réunion (Maison de l’Export), de l’IRT, du Syndicat du Sucre et de la Chambre d’agriculture que la Collectivité départementale propose à tous les visiteurs une véritable "Réunion miniature", intensément agricole!