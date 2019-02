Salon International de l'Agriculture: Frédéric Vienne plaide pour "des objectifs de diversification et de rentabilité accrue"

Installé dans mes fonctions avec mes élus le 18 février, je me suis immédiatement mis au travail pour mettre en application les engagements pris en faveur des agricultrices et agriculteurs réunionnais.



Au delà du nécessaire renforcement des missions de notre institution, c'est la représentation de l'agriculture au plus haut niveau qui me motive. A ce titre, le Salon International de l'Agriculture est un rendez-vous incontournable pour la valorisation et la promotion de nos productions et transformations. Un rendez-vous qui permet à notre jeune équipe de tisser des liens et de jeter les bases des défis que notre Chambre d'agriculture s'apprête à relever.



C'est pourquoi, dès notre arrivée à Paris en début de semaine, nous avons multiplié les réunions techniques, les échanges et les tables rondes afin d'initier les projets qui nous tiennent à coeur pour un nouveau modèle agricole solide, durable et compétitif. Je le dis : l'agriculture de La Réunion est à un tournant à travers des objectifs de diversification et de rentabilité accrues pour nos exploitants.



Nous avons, dans ce sens, réunis autour d'une table plusieurs experts du Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement afin de quantifier le potentiel de recherche qui existe sur notre territoire en matière de "Canne Energie" tout en structurant cette filière d'avenir avec les planteurs réunionnais.



Chère à notre équipe, l'exportation facilitée de produits à forte valeur ajoutée et la captation de toute la plus-value des fillières de production végétale et animale ont aussi été abordées à l'occasion d'une table ronde afin de promouvoir et de vendre les produits issus de nos champs dans l'hexagone et en Europe. C'est dans cette dimension que nous avons également travaillé à l'occasion de deux réunions avec des exportateurs mondiaux d'ananas et de Vanille afin de développer nos relations et de permettre de nouvelles voies d'écoulement à l'étranger d'autant plus que ces produits doivent bénéficier du label "Indication Géographique Protégée".



En ma qualité de président de la Chambre d'Agriculture de La Réunion, j'ai aussi abordé l'urgente problématique des retraites agricoles et des pensions de reversions, commune à l'ensemble de l'Outre-mer, auprès du Premier ministre et de la ministre de l'Outre-mer qui m'ont annoncé la mise en place d'une mission parlementaire dans ce sens. C'est un premier pas sur lequel nous resterons vigilants.



L'objectif de ces différentes interventions, parmi d'autres, est une agriculture forte et saine où chaque partie sortira gagnante dans un esprit de cohésion et de mutualisation des moyens.



Frédéric Vienne, Le président de la Chambre d'agriculture de La Réunion