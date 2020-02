Salon International de l’Agriculture: L’excellence réunionnaise une nouvelle fois reconnue avec 8 médailles dont 5 en Or

Le 28/02/2020 | Par Département de La Réunion | Lu 37

La Réunion repart avec de l’or, de l’argent et du bronze dans son bertel !

4 médailles pour les Confituriers de La Réunion

Trois en or (2 médailles pour la Plantation Mélissa pour ses confitures « Banane extra au citron vert » et « Letchis de Bras-Canot au coulis de Framboise » et 1 médaille pour « Tipopéi » pour sa confiture de « Papaye aux fruits de la passion »)



Une en bronze pour la Plantation Mélissa pour sa confiture « Extra de tangors ».

3 médailles pour les rhumiers

Une en or pour « Rivière du Mat » pour son « Rhum arrangé à l’Ananas Victoria »



Une en argent pour « Rhum Métiss » pour la qualité de son entreprise et une en bronze pour son « Punch Coco »

1 médaille d’Or pour l’apiculture

8 médailles ont récompensé les produits réunionnais au Concours général agricole dont 5 en or ! Grande fierté pour le Département, acteur essentiel de l’agriculture, et l’ensemble des exposants !Ce jeudi après-midi, c’est sur le Stand Institutionnel du « Village Réunion » que le Département et la Chambre d’Agriculture ont accueilli les lauréats pour la remise des médailles. Le Président de la Chambre d’Agriculture a remercié la Collectivité départementale « sans qui le village n’existerait pas » et s’est félicité de ce palmarès 2020 « Avec ces médailles, vous êtes plus que jamais les ambassadeurs de l’excellence agricole réunionnaise ».Pour le Conseil départemental, chef de file de l'Autorité agricole, l’édition 2020 du salon est une grande réussite tant au niveau de la présence forte et unie des exposants avec toujours la même passion du partage et de savoir-faire et naturellement les médailles obtenues qui récompensent le travail, l'investissement des producteurs. « Nos produits savent se différencier et se faire remarquer : les médailles du Concours Général Agricole sont là pour le rappeler. Tous les ans, nos produits gagnent en excellence et le cru 2020 est particulièrement appréciable avec 5 médailles d’or dont, pour la première fois, une médaille décernée à un apiculteur pour son miel de Baies Roses. Quand on sait la concurrence sur le marché national, on ne peut qu’être fier car c’est une belle reconnaissance pour notre île » a indiqué le Conseiller départemental.attribuée à Bernard Savreux pour son « Miel de Baies Roses » dans la catégorie « Miel clair tropical ».Les 28 partenaires du Village Réunion exposent jusqu’au dimanche 1er mars.