Salon International de l’Agriculture: L’excellence réunionnaise une nouvelle fois reconnue

Le 27/02/2019 | Par Département de La Réunion | Lu 68

8 médailles ont récompensé les produits réunionnais au Concours général agricole dont 4 en or.



Grande fierté pour le Département, acteur essentiel de l’agriculture, et l’ensemble des exposants !



Rendez-vous jeudi après-midi sur le Stand Institutionnel du Village Réunion du Salon de l'Agriculture pour la remise des médailles au lauréats 2019.



La Réunion repart avec de l’or, de l’argent et du bronze dans sa soubic !



- Deux en or pour les confitures (les Saveurs de la Fournaise pour sa confiture Goyavier Passion et Comptoir Mélissa pour Letchis framboise) ;

- Deux en or pour la vanille (la Vanilleraie pour sa Vanille bio et Provanille pour sa Vanille des laves) ;

- Deux en argent pour la confiture (Comptoir Mélissa pour sa confiture Papaye Passion et Soleil Réunion pour Ananas victoria/Fruits de la passion)

- Une en argent pour le rhum (Rivière du mât pour le Rhum XO)

- Une en bronze pour le rhum (Rivière du mât pour son Punch coco).



À souligner que les seules médailles en confiture, en Outremer, ont été attribuées à La Réunion et sur 3 médailles décernées pour la vanille, deux récompensent la qualité péi.



"C’est une grande fierté pour le monde agricole réunionnais. Cela récompense le travail, l'investissement des producteurs. Nos produits savent se différencier et se faire remarquer : les médailles du Concours Général Agricole sont là pour le rappeler" a indiqué Serge-Eric Hoareau, le Vice-président du Département délégué à l’Agriculture.