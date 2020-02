Salon International de l'Agriculture Paris 2020 : Le Premier ministre et les ministres des Outre-mer et de l'Agriculture ont visité le Village Réunion

Le 26/02/2020 | Par Département de La Réunion | Lu 128

Le Village Réunion, porté par le Département de La Réunion et ses partenaires, la Région, l’IRT, la Syndicat du sucre et la Chambre d'Agriculture, tient une nouvelle fois une place prépondérante avec 600m² dédiés à 28 exposants réunionnais au Salon International de l’Agriculture.



Lundi 24 février, grosse journée pour le Village Réunion, qui a reçu la visite du Premier ministre Édouard Philippe, accompagné de la ministre des Outre-mer Annick Girardin et du ministre de l'Agriculture Didier Guillaume. Ces derniers ont longuement arpenté les allées du Village Réunion, à la rencontre des différents exposants, et à la découverte des produits de l’île.



Ils ont été, par la suite, accueillis par le Vice-président du Département délégué à l’Agriculture sur le stand institutionnel. L’occasion pour les ministres de goûter une spécialité concoctée par le chef du Village Réunion, Nicolas Rivière et des cuisiniers du Périgord. Au menu, sosso maïs et magret de canard !