Salon de l'Agriculture: La délégation réunionnaise bat son record de médailles d'or !

Le 28/02/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 369

Nos agriculteurs en or au Salon de l’Agriculture ! Ces derniers ont fait honneur à l’agriculture locale en empochant mardi pas moins de 8 médailles au Concours général agricole 2020. Ce sont en effet 5 médailles d’or et 3 de bronze qui ont été décernées dans trois catégories à nos producteurs. Une belle preuve de l’excellence réunionnaise en matière agricole.



Si la délégation réunionnaise empoche moins de médailles que les années précédentes (9 en 2018 et 8 en 2019), elle fait en revanche mieux concernant les médailles d’or (2 en 2018 et 4 en 2019). Les cinq médailles d’or et les trois de bronze obtenues pour cette édition 2020 ont été décernées dans trois catégories: les confitures pour "Les Confituriers de La Réunion", les rhums avec "Rivière du Mât" et "Rhum Métisse" et le miel avec l’apiculteur Bernard Savreux, primé en "Miel Clair".



Belle performance pour les Confituriers de La Réunion qui décrochent trois médailles d’or et une en bronze. Emmanuelle Sablé, de la plantation Mélissa à St-Benoit empoche deux médailles d’or pour ses confitures "banane extra au citron vert" et de "letchis de Bras Canot au coulis de framboise". La médaille de bronze qui lui a été remise concerne sa confiture "extra de tangor". Membre également des Confituriers de La Réunion, la société Tipopéï s’est vue décerner l’or pour sa confiture de papaye aux fruits de la passion.



Dans le domaine des rhums, le rhum arrangé à l’ananas Victoria de la société Rivière du Mât a décroché l’or dans un concours très disputé avec les alcooliers antillais. Cédric Charlette de "Rhum Métiss" obtient le bronze pour son punch coco.



Autre belle surprise de ce concours, Bernard Savreux, apiculteur du Sud, a également obtenu l’or son miel de baies de roses.



Suite à ces résultats, Frédéric Vienne, président d cela Chambre d’agriculture n’a pas caché sa satisfaction de voir l’agriculture réunionnaise être récompensée pour son savoir-faire. Une preuve pour le patron de la chambre verte de "la reconnaissance et l’impérieuse nécessité pour nos productrices et producteurs de s’orienter, avec la Chambre, vers la transformation afin de capter toute la plus-value de leur production". "La Chambre d’agriculture poursuivra son accompagnement à vos côtés et vous adresse ses plus chaleureuses félicitations pour avoir une nouvelle fois mis La Réunion en l’air", conclut Frédéric Vienne.