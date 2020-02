Salon de l’Agriculture: Vague de racisme anti-zorey contre un cuisinier pourtant réunionnais

Le racisme est souvent le fruit de l’ignorance et de la bêtise, et nous en avons là un exemple concret. Une vidéo fait le tour des réseaux sociaux depuis lundi dernier et dans laquelle on peut voir le stand du Département de La Réunion au Salon de l’Agriculture à Paris. Sur les images, un chef cuisinier à la peau claire propose une dégustation de cuisine métissée entre tradition créole et produits du Périgord. Jugé uniquement sur sa couleur de peau, le cuisinier est accusé d’appropriation culturelle par certains internautes, et les commentaires racistes anti-zorey se comptent par dizaines. Mais voilà, il s’agit là en réalité du célèbre chef cuisinier réunionnais Nicolas Rivière.





C’est en ces termes qu’une vidéo montrant le stand du Département de La Réunion au Salon de l’Agriculture est présentée par un internaute sur Facebook, provoquant un torrent de haine, d’insultes et de commentaires racistes:

"Salon de l'agriculture à Paris… est-ce que la pas trouve des Réunionnais pou représente La Réunion ek un maloya derrière? Appropriation culturelle et culinaire".

- Si ou lé raciste bé nous toute sora raciste lé pa in problème

- ou chok a mw1 toi aussi anti zorey mdr!!"

"i appel ça le grand remplacement… bientôt nos va fé parti du passé de la rienion"

"Mm pas un créole pou représente nous nation!! En plus zote pou ride chante noute l'aire creole!!!!! Que zote les loin d'être creole !!! Car zote zancetre pas ral lesclavage zote bonne blanc mauvais!!!!"

"Mdr alala rézmen mi lé origine du 972 oci, o salon agriculture antillais c kaf black lé en majorité… Dommage pr le 974"







Ce que ne manque pas de faire remarquer un autre internaute :



Et c'est souvent le problème sur les réseaux sociaux, les polémiques enflent rapidement et chacun y va de sa sauce sans vérifier. Ici en l'occurrence, ils sont des dizaines à reprocher au cuisinier sa couleur de peau, sans savoir qu'il s'agit là en réalité de Nicolas Rivière, un chef cuisinier réunionnais.

Nicolas Rivière met La Réunion en lèr !



Avec son parcours gastronomique remarquable, le chef réunionnais est un véritable ambassadeur de la cuisine créole à travers le monde. De Londres à Marrakech en passant par Bruxelles ou encore New York, Nicolas Rivière s’inspire et mélange les traditions pour créer des recettes toujours plus originales.



Fervent défenseur de la tradition réunionnaise, c’est lui qui est à l’origine de "La Semaine Créole", à travers laquelle il fait la promotion des produits du terroir réunionnais dans le monde entier et notamment les légumes longtemps. Il milite également pour une meilleure intégration de la production locale au sein des restaurants de La Réunion.



Avec son parcours gastronomique remarquable, le chef réunionnais est un véritable ambassadeur de la cuisine créole à travers le monde. De Londres à Marrakech en passant par Bruxelles ou encore New York, Nicolas Rivière s'inspire et mélange les traditions pour créer des recettes toujours plus originales.

Fervent défenseur de la tradition réunionnaise, c'est lui qui est à l'origine de "La Semaine Créole", à travers laquelle il fait la promotion des produits du terroir réunionnais dans le monde entier et notamment les légumes longtemps. Il milite également pour une meilleure intégration de la production locale au sein des restaurants de La Réunion.

Bref, Nicolas Rivière est un Réunionnais qui met La Réunion en lèr, bien plus que les quelques racistes ne le font, et ce à travers son travail remarquable mais également son admirable ouverture d'esprit. Car la cuisine, c'est aussi, et peut-être même avant tout, une histoire de rencontres.

La Réunion et Le Périgord s’unissent dans les assiettes



À l'occasion du Salon de l'Agriculture, Nicolas Rivière et ses acolytes ont réalisé un échange culinaire avec leurs confrères du stand du Périgord. Au menu: Sosso maïs (et non pas purée de pommes de terre comme l'ont indiqué certains en commentaires sous la vidéo) et magret de canard, de quoi faire saliver le Premier ministre Édouard Philippe et Annick Girardin, ministre des Outre-mer, venus visiter le stand.