Salon international des importations: L'IRT sera présent en Chine

Le 05/11/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 111

L'Île de La Réunion Tourisme (IRT) sera en Chine du 5 au 10 novembre prochains à l'occasion du salon CIIE, le salon international des importations. Au programme : des rencontres privilégiées avec tour-opérateurs et journalistes chinois, pour faire la promotion de la destination Réunion qui a tout pour plaire aux voyageurs chinois qui représentent une cible prioritaire pour l'IRT.

C'est un événement monumental à l'échelle de la Chine : le China International Import Expo (CIIE), ou exposition internationale des importations de la Chine, est un gigantesque salon rassemblant des délégations de plus de 170 pays. Le président de la République française, Emmanuel Macron, a d'ailleurs prévu de s'y rendre cette année.



Du 5 au 10 novembre 2019, un stand Business France sera installé au cœur de l'immense National Exhibition and Convention Center (NECC), le centre national d'exposition et de convention, de Shanghai, où se déroule l'événement.



La Région Réunion, qui dispose d'un espace sur ce stand, a convié l'Île de La Réunion Tourisme (IRT) à venir présenter les atouts touristiques de l'île intense aux professionnels chinois - 300.000 visiteurs et 180.000 acheteurs sont attendus - qui arpenteront les larges allées du salon. A noter que La Réunion est la seule région d'outre-mer présente sur le Pavillon France.



La journée du 6 novembre sera incontestablement le temps fort de ce voyage. Le matin, une rencontre est prévue avec les tour-opérateurs chinois. Cette rencontre sera suivie d'un déjeuner durant lequel les discussions pourront se poursuivre de manière informelle. Dans l'après-midi, c'est auprès des journalistes de la presse professionnelle et grand public que l'IRT pourra valoriser les atouts de La Réunion.



Les voyageurs chinois : une cible à fort potentiel



Ces moments d'échanges sont particulièrement précieux car la participation à ce salon est très sélective et encadrée. La Chine fait partie des marchés prioritaires de l'IRT, avec pour cible principale la clientèle haut de gamme. Il s'agit de voyageurs au fort pouvoir d'achat et qui sont attirés par des destinations exotiques comme La Réunion.



L'île intense a donc de sérieux arguments à faire valoir. Elle dispose tout d'abord d'infrastructures hôtelières capables d'accueillir cette exigeante clientèle. La richesse de son patrimoine naturel et culturel est également très appréciée des voyageurs chinois. Enfin, l'importante communauté chinoise présente dans l'île est un véritable avantage concurrentiel pour La Réunion au regard d'autres destinations.



Sur le salon, l'IRT sera accompagnée par deux partenaires : la Villa Delisle et le Ness By D-Océan, deux établissements hôteliers quatre étoiles situés respectivement à Saint-Pierre et à La Saline-les-Bains. Durant cinq jours, un jeu concours sera organisé par l'Île de La Réunion Tourisme via le réseau social chinois WeChat qui compte plus d'un milliard d'utilisateurs. Un séjour pour deux personnes d'une semaine, dans un établissement haut de gamme, dont le vol sera opéré par la compagnie aérienne régionale Air Austral au départ de Guangzhou, est à gagner.



La première édition de cette manifestation en 2018 avait accueilli 1 million de visiteurs, dont 400.000 acheteurs professionnels venus voir l’offre proposée par 222 groupes mondiaux issus de 172 pays, territoires et organisations internationales. Cette année, l'IRT compte bien faire rayonner la destination Réunion lors de cet événement incontournable du marché chinois.