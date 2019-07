Samedi 27 a priori un peu plus humide mais Dimanche est annoncé plus ensoleillé

Les températures nocturnes ne sont pas excessivement fraîches

REUNION

Bonjour toutes et tous!

PREVISIONS:

1:

Vendredi 26

ce matin

Cet après-midi

Les rafales de vent

la nuit

Vendredi à Samedi

3:

Samedi 27

: humide sur l'Est et le Sud-Est avec des averses passagères localement fréquentes.

Nuageux dans l'intérieur l'après midi avec des averses localisées.

Alizé toujours soutenu.

4:

Dimanche 28

: a priori les sommets devraient dominer les nuages en journée qui devrait être moins humide sur les régions exposées au vent.



5:

TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU VENDREDI 26 DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE:

SAINT DENIS:

LE PORT :

SAINT GILLES:

SAINT LOUIS:

SAINT PIERRE:

SAINT PHILIPPE :

SAINTE ROSE :

SAINT BENOIT:

SAINT ANDRE:

VOLCAN:

MAIDO:

BOURG MURAT:

PLAINE DES PALMISTES:

CILAOS:

SALAZIE:

2019 JUILLET 26 07h30Satellites à 8heures. Composite de l'Océan Indien et du Pacifique. La mousson est active sur la péninsule indienne.: au réveil les températures extérieures sont plutôt dans la moyenne haute pour la saison. On part de 6.6° à Bourg Murât à 21.6° à Gillot à 7heures en passant par 19.6° à Saint Pierre, 20.7° au Port. Stations de Météo France MétéoR Océan Indien a relevé 4.9° à l'Éco-Gite des Tamarins à 3Bassins(1790m).restent exposés à des entrées maritimes passagères et faiblement pluvieuses.Mais des éclaircies se développent dans la matinée. Le ciel reste néanmoins souvent encombré entre Saint Philippe et Sainte Rose.le beau soleil d'hiver vous accompagne dès les premières heures de la matinée.les nuages développés dans l'intérieur et sur les pentes des reliefs ont tendance à gagner du terrain en direction des côtes Ouest et Nord Ouest.Quelques averses localisées et ponctuelles sont possibles mais le risque pluvieux reste faible.Les éclaircies résistent sur le littoral Sud et Nord-Est.sont déjà incessantes dans la région de Sainte Rose. Le Nord-Est et le Nord restent exposés en journée tout comme le littoral Sud et le volcan.Ce matin le vent remonte jusque vers Saint-Leu .En fin de matinée et cet après midi il agite aussi les filaos de la Saline et de l'Hermitage. Il est sensiblement modéré vers les Roches Noires et le Boucan. Au Nord de la Pointe des Aigrettes les brises dominent.La houle approche les 3mètres de Saint Joseph aux côtes Nord Nord-Est.Température du lagon: autour de 23/24°.de: le littoral allant de Saint Pierre à Sainte Rose en passant par Saint Philippe est exposé aux nuages porteurs d'averses qui sont téléguidés par les alizés constants. La région du volcan est bien exposée.Quelques débordements vers Saint Benoît sont possibles.Ailleurs le ciel nocturne est peu nuageux à dégagé.Les températures minimales sont dans la normale sans être remarquablement fraîches pour la saison.Maximum de 26° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 27/28° CelsiusMaximum de 25/26° CelsiusMaximum de 25° CelsiusMaximum de 23° CelsiusMaximum de 24° CelsiusMaximum de 25° CelsiusMaximum de 25/26° CelsiusMaximum de 12/13° CelsiusMaximum de 13/14° CelsiusMaximum de 16° CelsiusMaximum de 18° CelsiusMaximum de 19/20° CelsiusMaximum de 20° CelsiusSur ce je vous souhaite un excellente journée!Patrick Hoareau.