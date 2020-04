🌡️ Températures prévues

➡️les alizés soutenus charrient des wagons nuageux qui affectent la moitié Est avec des débordements sur le Nord. Des averses sont au programme.L'Ouest abrité est privilégié profitant d'un large soleil et d'un vent faible. Sur le Sud les éclaircies sont majoritaires mais le temps est venteux.des averses sont observées dans les régions du volcan et des Plaines.➡️les éclaircies dominent du Sud sauvage à Boucan en passant par l'Étang Salé et la Saline, et sur le Nord entre Sainte Suzanne et Saint Denis. Les sommets toisent les nuages.Quelques farines ou ondées sont possibles vers Saint Gilles les hauts ou Bois de Nèfles. Le temps reste humide au volcan.les régions de la moitié Est sont à nouveau exposées aux entrées maritimes.vient de l'Est et souffle avec constance. Les littoraux Sud et Nord sont parfaitement exposés. Les rafales peuvent localement dépasser 60km/h comme à Pierrefonds. Quelques rafales sont également notées à la Plaine des Cafres.de Sud-Ouest atteint 2m de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table en passant par Saint Pierre. Sur le Sud sauvage elle est croisée avec la houle d'alizé. Cette houle d'alizé est présente sur les côtes Est et Nord-Est.La température du lagon est voisine de 28° .sont proches des normales étant plus chaudes sur le Nord-Ouest et l'Ouest. Voir détails ci-dessous.➡️➡️ Calendrier lunaire Avril 2020 ➡️06h28 le 12 --18h09 le 11🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot : 1018.3