🌡️ Températures prévues

Samedi: les averses de l'après-midi dans les hauts et l'intérieur peuvent déborder sur le littoral

Le 28/02/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 430

Après-midi humide dans les hauts avec des débordements isolés sur le littoral notamment sur le Nord-Ouest.

Prévisions pour la nuit du 28 au 29 Février



➡️ Un risque faiblement pluvieux est présent sur les côtes allant de Saint Joseph à Sainte Marie en passant par Sainte Rose.



Ailleurs la nuit est calme.



🎏 Le vent faiblit pendant la nuit et les brises dominent sauf sur le Nord et le Sud où quelques souffles modérés perdurent.



🌊 La mer est agitée surtout sur les côtes Ouest et Sud avec la persistance d'une houle de Sud-Ouest qui s'amortit graduellement.



🌡️ Les températures minimales sont douces, supérieures à 20° sur le littoral , autour de 14/17° dans les cirques et proches de 10° au Maïdo et au volcan.



Prévisions pour le samedi 29 Février



Bonnes averses de saison l'après midi.



➡️ Le matin le soleil ne rencontre que quelques obstacles sur la partie Est de l'île où des nuages trainent lâchant quelques ondées isolées.



En cours de matinée la couverture nuageuse péi commence à s'agréger aux pentes et prend position dans l'intérieur.

Des averses éclatent vers la mi-journée privilégiant les pentes Sud et Sud-Ouest.

Le volcan et le Maïdo sont accrochés par les nuages qui précipitent.



➡️ L'après-midi le risque de bonnes averses estivales intéresse aussi les hauts de l'Ouest et du Nord-Ouest.

Le littoral Ouest et Sud peut être brièvement mouillé à son tour par débordements.

Pendant une bonne partie de l'après-midi les éclaircies résistent bien sur le Nord et le Nord-Est.



🎏 Les rafales de l'Est Nord-Est de 50km/h sont ressenties sur Saint Denis, vers la Possession et sur le littoral du Sud sauvage.

Les vent faiblit à l'Ouest de Saint Pierre. Les brises sont gentiment installées sur les plages de l'Ouest.



🌊 La mer est agitée dans l'ensemble. La houle résiduelle de Sud s'amortit encore.

La température du lagon est voisine de 28°.



🌡️ Les températures maximales sont proches des normales ou légèrement supérieures par endroits . Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 06h15 le 29 -- Coucher du soleil : 18h45 le 29



🧳 La pression atmosphérique à 17h00 à Gillot : 1008.6 hectoPascals.

🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 31 Le Port 31 Saint Paul 31 Grand Fond 32 Pointe 3 Bassins 32 Tan Rouge 26/27 Colimaçons 25/26 Les Makes 25/26 Saint-Louis 32 Pierrefonds 31 Saint Philippe 29 Sainte Rose 30 Saint Benoit 30 Saint André 30/31 Volcan 21 Maïdo 19 Bourg Murât 21 Plaine des Palmistes 22 Cilaos 26 Salazie 24 ➡️le soleil ne rencontre que quelques obstacles sur la partie Est de l'île où des nuages trainent lâchant quelques ondées isolées.la couverture nuageuse péi commence à s'agréger aux pentes et prend position dans l'intérieur.Des averses éclatent vers la mi-journée privilégiant les pentes Sud et Sud-Ouest.Le volcan et le Maïdo sont accrochés par les nuages qui précipitent.➡️le risque de bonnes averses estivales intéresse aussi les hauts de l'Ouest et du Nord-Ouest.Le littoral Ouest et Sud peut être brièvement mouillé à son tour par débordements.Pendant une bonne partie de l'après-midi les éclaircies résistent bien sur le Nord et le Nord-Est.🎏 Les rafales de l'Est Nord-Est de 50km/h sont ressenties sur Saint Denis, vers la Possession et sur le littoral du Sud sauvage.Les vent faiblit à l'Ouest de Saint Pierre. Les brises sont gentiment installées sur les plages de l'Ouest.est agitée dans l'ensemble. La houle résiduelle de Sud s'amortit encore.La température du lagon est voisine de 28°.sont proches des normales ou légèrement supérieures par endroits . Voir détails ci-dessous.➡️➡️06h15 le 29 --18h45 le 29🧳 La pression atmosphérique à 17h00 à Gillot : 1008.6

Températures sous abri relevées à 13heures dans les stations de Météo France. Pont Mathurin a rapporté 33° plus tard dans l'après-midi.





17heures: cumuls de pluie de l'après-midi dans les stations de Météo France.





Analyse de la situation de surface vendredi après-midi. Large zone dépressionnaire au Nord-Ouest des Iles Soeurs.





Météosat à 17h45. Les nuages actifs( en rouge) circulent du Nord-Est de Madagascar au Nord-Est de Maurice. Sur la Réunion c'est l'évolution diurne qui déclenchera les averses de l'après-midi.