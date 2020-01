Samedi midi: des pluies plus marquées probables cet après-midi et la nuit prochaine

Le 04/01/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 1002

Animation récente( 11h). Cliquez pour animer. Des nuages plus actifs s'approchent par le Nord-Ouest.

Les pluies devraient être plus marquées cet après-midi et la nuit prochaine sur le Nord et l'Ouest et dans les hauts.

➡️ Après une accalmie observée ce matin, comme anticipé, des nuages plus actifs s'approchent par le Nord-Ouest et devraient générer des pluies plus soutenues cet après-midi. Les zones les plus exposées restent l'Ouest et le Nord ainsi que l'ensemble des hauts de l'île.➡️ Ces précipitations peuvent localement prendre un caractère orageux.➡️sont généralement faibles mais des accélérations sous les averses sont probables. On observe aussi quelques rafales vers Sainte Rose et le volcan.est est agitée sur les rivages Sud et Ouest avec la présence d'une faible houle de Sud-Ouest.La température du lagon est voisine de 28°.sont maintenues à un niveau inférieur aux normales par le temps pluvieux.➡️a a placé l'Ouest et le Nord en Vigilance Fortes Pluies