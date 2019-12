Sanctionner les macronistes !!!...Comment?

Le 31/12/2019 | Par Didier Dupont - Jean-Paul Panechou Forces de gauche Réunion (FDGR)

Avec sa politique de riche, ce gouvernement a redonné force et combativité aux syndicats. Plus de 60% des Français rejette sa réforme sur la retraite. Les mobilisations gagnent du terrain au point de dépasser celles de 1993 en durée. Malgré tout il veut passer en force c’est inadmissible.



Retraites, Assurance chômage, APL, Gilets Jaunes, Pauvretés, Salaires, Climat, Brexit et Syrie.



A l’appel des syndicats , des gilets jaunes salariés et le peuple n’ont pas cessé de manifester contre toutes ses réformes injustes et impopulaires. Si en 2018 les Gilets Jaunes ont obtenu 17 Milliards d’euros d'après le gouvernement cela n’a pas profité aux plus pauvres mais aux plus riches.



Cette réforme de la retraite est inique, impopulaire et donc illégitime. Un président élu par 24% au premier tour et par rejet du Front national ensuite.



L’âge pivot de 64 ans n’est que l’arbre qui cache la forêt d’une logique comptable que le système par points est la solution budgétaire retenue par ce cynique gouvernement.



Ce projet bouleverse si profondément notre ordre social qu’il exigerait un référendum ou des législatives anticipées.



Macron fera comme A. Juppé, D. De Villepin ou M. Thatcher? Les nécessités historiques du capitalisme néolibéral triompheront ou la question sociale redevient fondamentale?