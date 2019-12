Sans Souci fête Noël !

Le 13/12/2019

Sans Souci fête Noël ce samedi 14 décembre de 9h à 12h. Cet événement porté par l’Association A La Nou La et la Sémader propose la lecture de contes pour enfants et un spectacle de magie ! Allon fête Noël à Sans Souci !



Pour le bonheur des petits et grands, les festivités se déroulent sur l’aire de loisirs de Sans Souci, les enfants peuvent venir en trottinette ou en vélo !