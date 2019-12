Sans Souci la bougé

Le tournoi de foot à 7 a connu un franc succès et se déroulait comme chaque année dans la bonne humeur et la convivialité.



Une animation zumba et des initiations à la pétanque et au Teqball permettaient à tous de découvrir ces activités… et de révéler de vrais talents !



Dans le même temps, les associations et acteurs du territoire échangeaient avec les habitants. L’Agence régionale de Santé océan Indien sensibilisait notamment les Saint-Paulois à la lutte contre les gîtes larvaires et plus spécifiquement contre la maladie de la dengue.



Le stand de dégustation de tisanes et de remèdes traditionnels connaissait un réel succès en faisant découvrir de nouvelles méthodes pour prévenir les maladies comme la grippe.



Une journée placée sur le signe du partage et de la découverte pour les habitants de Sans Souci. Un grand merci aux associations partenaires (Avenir de Sans-Souci, École de Pétanque et UFOLEP) qui contribuaient grandement à la réussite de l’événement.



Sans-Souci, un quartier du dynamisme et du bien vivre-ensemble.