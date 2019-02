Sans casque sur moto cross, sous zamal et recherché par la justice, il est placé en garde à vue

Le 17/02/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 1261

Comme chaque week end, plusieurs contrôles routiers ont été réalisés par les services du SIAAP, et notamment la nuit, l'usage des routes à ce moment des fins de semaine étant trop souvent l'occasion de conduites à risque ("pousse", conduite alcoolisée...)



Ainsi, dans la nuit de vendredi à samedi, les motards de la Police Nationale ont procédé à un contrôle nocturne à St Denis, les deux roues motorisés étant ciblés, notamment ceux non homologués. En moins de quatre heures de contrôles,17 procès verbaux ont été formalisés concernant ces usagers de la route particulièrement vulnérables.



Près de la moitié concernait des absences d'équipement de protection obligatoires (gants, casques). Route de la Rivière des Pluies, un motocycliste était surpris circulant sans casque au guidon d'une moto cross, motocycle interdit de voie publique.



Il tentait de se soustraire au contrôle et perdait celui de son véhicule. Trouvé en possession de résine de cannabis, il s'avérait également faire l'objet d'une fiche de recherche à la demande d'un service d'enquête judiciaire. Défavorablement connu de nos services et précédemment incarcéré, il était placé en garde à vue et son véhicule remisé en fourrière.



Lors de la même nuit, la section CDI Nuit du SIAAP toujours sur le chef lieu procédait elle à des contrôles d'alcoolémie. Quartier St Jacques, le conducteur d'un véhicule qui importunait avec ses passagers des prostituées leur était particulièrement signalé.



Intercepté, ce dernier s'avérait conduire sans permis ni assurance avec une alcoolémie délictuelle mesurée à 0,93 mg d'alcool par litre d'air expirée (1,86g d'alcool par litre de sang). Il était d'ailleurs en récidive de défaut de permis et de conduite alcoolisée. Le véhicule était immobilisé, le conducteur étant ultérieurement convoqué pour audition.