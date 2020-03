Sans permis à 1,66 g/l de sang, il brûle un feu et percute un mur

Le 09/03/2020 | Par Regis Labrousse | Lu 326

Le 6 mars dernier, alors que les forces de la gendarmerie opèrent un contrôle sur la commune de Saint-Paul, les gendarmes aperçoivent deux hommes en moto qui brûlent un feu tricolore. Ils se lancent à leur poursuite afin de les appréhender quand, 200 m plus loin, le motard perd le contrôle de son engin et percute un mur. Les militaires se rendent immédiatement compte que le pilote, le regard hagard et les yeux vitreux, est imbibé d'alcool. Le passager circulait sans casque.



Présenté cet après-midi dans le cadre de la comparution immédiate, l'homme de 34 ans, malgré le mouvement social des avocats, a accepté d'être jugé sans avocat. Il apparaît qu'il circulait sans permis, sans assurance, mais avec un taux de 1,66 g/l d'alcool dans le sang. Ajoutez à cela un casier faisant état de 16 mentions et un état de récidive légale pour des faits identiques vous obtenez une demande de 12 mois de prison requis par la procureure de la République assortis d'un maintien en détention.



Le tribunal, qui l'a déclaré coupable, a décidé de suivre les réquisitions de la procureure de la République. Il est également maintenu en détention.