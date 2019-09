Sans permis ni assurance, sous effet, avec 3 enfants en bas âge dans son véhicule

Le 03/09/2019 | Par Zinfos974 | Lu 3231

Mobilisés lors d’une opération anti-pousse vendredi soir sur l'axe mixte de Cambaie à Saint-Paul, les gendarmes ont surtout fait le constat de comportements dangereux et irresponsables. Un conducteur a été arrêté, cumulant les infractions. Il circulait sans permis et assurance sous effet alors même qu'il transportait 3 enfants en bas âge dans son véhicule, notent les forces de l’ordre. Du cannabis a également été saisi à bord.



Entre minuit et 4h du matin, la trentaine de gendarmes, accompagnés agents de police municipale, ont également relevé trois conduites sans permis, deux sans assurance, quatre alcoolémies dépassant le seuil de 0,4 mg/l et trois conduites après usage de stupéfiants matérialisées.



Sur les 200 véhicules, plus de 60 infractions ont été relevées. L'objectif de cette opération était à l’origine d’ "interdire le terrain aux pousseurs et sanctionner tous les comportements dangereux".