Sarcasme religieux......

Le 22/01/2019 | Par La Communauté des Indiens de Saint-Louis | Lu 105

J'ai dû retenir mon souffle pendant dix jours pour pouvoir écrire ces quelques lignes. Dix étant sans doute un nombre qui, aujourd'hui, différencie certaines personnes puisque pendant cette période de prière, plusieurs ont fait le carême dans toute sa dimension alors qu'une autre, autoproclamée chef de Temple avait saisi l'occasion de prendre, en présence de la foule, un micro pour régler les (ses) comptes de son association en déclin.

1) “Les petits esprits ont besoin de despotisme pour le jeu de leurs nerfs, comme les grandes âmes ont soif d'égalité pour l'action du cœur.” (Honoré de Balzac)

Nous avons, peuple de Dieu, entendu le soir d'une cérémonie en l'honneur du Seigneur de la Vérité et de la Justice, avec 120 dB (décibel, pas débile!) pour hausser le ton, des propos honteux de la part d'un représentant (par intérim) de Temple. Sans le citer, au quatrième jour de privation (en était-il déjà fatigué ?), celui-ci a jugé publiquement un fidèle engagé (décrit en long et en large pour que l'on puisse le reconnaître), de mener des procédures infructueuses contre l'association. Nous étions étonnés de cette intervention, d'autant plus que nous l'avons entendu les jours précédents appeler à faire une festivité dans le calme et la paix.

Cher Monsieur, votre dévouement pour la religion ne vous apporte-il pas un peu de sagesse, brandissant ainsi vos feuilles de papiers (blanches) à l'image de notre Seigneur qui a levé son arme divine devant ses ennemis ?

En toute intimité, nous savons tous que vous êtes habitué à ces comportements, tout comme on vous a porté autour du temple” à une hauteur même que Dieu (la statue) ne pouvait être soulevé.

Heureusement que Dieu est incomparable ; son arme est invincible, et sa compagne je n'ose même pas en parler. Je dis heureusement puisque sinon “Il” ne serait plus à sa place aujourd'hui !

Soyez bienveillant si vous espérez Lui ressembler. Je vous souhaite tout le courage qu'il vous faut pour grimper les échelons qu'il vous manque.

2) Avec les gens, il est préférable de construire des ponts plutôt que des clôtures. (Robert G.Allen)

Si je pouvais me permettre un conseil, cher confrère : cessez de nourrir ce qui vous ronge. Et si l'envie vous prenait de faire de la politique, n'attendez surtout pas que le « codhi » (drapeau) soit hissé aux sons du morlon et du narslon (musiques traditionnelles), avec la force des dévots criant “HaroHara”. Ces gens sont venus prier pour leur santé, leur famille, leur travail, la paix et j'en passe ; mais ne sont pas venus soutenir votre association, et encore moins pour entendre vos problèmes. En d'autres termes, n'utilisez pas la foi des dévots pour alimenter votre égo.

Je disais donc (c'est vrai, je m'égare dans mes propos) : Si l'envie vous prenait de fanfaronner dans un micro, faites le sans craintes lors de l'assemblée générale de votre association. Aussi, si la foule est manquante à cette séance, modifiez vos statuts, faites adhérer un maximum de membres et invitez la population pour un vote du conseil d'administration. C'est à ce moment-là que vous serez respecté en tant que tel. D'ailleurs, nous ne comprenons pas pourquoi ce principe a été supprimé depuis quelques années dans un Temple appartenant au Public Indien alors que dans d'autres Temples de l'île « la Voix des Fidèles » est primordiale.

Il faut parfois lever les barrières pour que l'opinion collective puisse participer à la vie du Temple.

Un renouvellement de l'association est nécessaire !

3) “Je ne perds jamais. Soit je gagne soit j’apprends.” (Nelson MANDELA)

Pour en revenir à notre leçon religieuse, vous qui êtes si bien entouré, ne vous disent-ils pas que devant Dieu il n'y a pas d'ennemi ? Vous oubliez sûrement vos devoirs de “DharmaKarta”, ou sans doute n'en avez-vous jamais eu de formation à ce sujet ? Instruisez-vous des anciens, cela rajeunit l'esprit !

Et puis c'est vrai...Nous avons pu constater qu'il était difficile pour vous de rappeler à l'ordre l'ensemble de vos membres, jusqu’à interrompre régulièrement les cérémonies pour répéter des consignes.

N’y aurait-il pas un “remaniement” du conseil d'administration dans l’air?

Pour finir, ne jugez pas trop vite la défaite des autres, ou “la petitesse des uns qui jouent dans la cour des grands”. Ayez l'audace de reconnaitre que ces gens qui vous réclament transparence, sécurité et liberté ont apporté une aide dans la responsabilité que vous avez. Remerciez-les car la partie n’est pas terminée!

Je vous saurai gré de bien vouloir cesser la gestion calamiteuse du Temple.

Amicalement, Fraternellement, Bien à vous

Om Saravanabhava ! Que Dieu nous garde !