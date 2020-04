Sârvari Pouttândou Nal Vâzjtukkal 5121

Le 13/04/2020 | Par Jordan VITRY Rédacteur en Chef de Malbar.fr | Lu 114

Au moment où nous commençons cette nouvelle année Tamoule ''Sarvari'', le Monde est au ralenti causé par l'épidémie mondiale du Coronavirus. Un moment de renouer votre foi au Divin et prendre le temps d'apprécier les moments importants de la vie, un appel au repos de notre Planète Terre qui souffre.



Une très grande partie de notre Panjagam parle de maladie pour cette année, faisant référence au Coronavirus notamment. Notre panjagam pour cette année est encore plutôt négative, ceci ne doit pas spécialement nous affecter directement et pas nous prendre à coeur. Nous devons pas nous laisser abattre.



Nous devons au contraire, nous battre pour garder la tête haute et passez une Bonne année puisque le meilleur est à venir. Cette année doit être une année de recueillement et de dévotion à Dieu. Lui-seul est maître gouverneur de notre planète et peut nous aider dans chaque moment.



Toute l'équipe de Malbar.fr, réseaux N°1 à l'Île de la Réunion vous souhaite une Belle et Heureuse Année 5121. L'occasion pour nous de nous adresser nos meilleurs voeux à vous ainsi qu'à vos proches. Respectez les mesures Gouvernementales concernant le virus actuellement, pour pallier le virus, pour sauvez notre planète, sauvez nos proches, nous sauvez.



Que les vents, les océans, les herbes, la nuit et les jours, la terre mère, le ciel père, toute la végétation, le soleil, soient tous doux pour nous… Suivons le chemin de la bonté pour tous les temps, comme le soleil et la lune se déplaçant éternellement dans le ciel… Soyons charitables les uns envers les autres… Ne nous tuons pas ou ne nous violons pas les uns les autres… Connaissons et apprécions les points de vue des autres… Et unissons-nous.



Om Shanti, Shanti, Shanti (Paix, Paix, Paix)