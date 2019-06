Sauv Life: L'application pour sauver des vies arrive progressivement dans tous les SAMU de France

Le 23/06/2019

Comment ça marche ? Lorsque le SAMU reçoit un appel d'urgence (au numéro d'appel 15) pour un arrêt cardiaque, l'équipe de régulation médicale du SAMU envoie d'une part les équipes médicales du SMUR et des services de secours pompiers sur place et d'autre part déclenche l'application Sauv Life. L'application géolocalise les citoyens volontaires appartenant à la communauté Sauv Life qui sont à moins de 10 minutes à pied du lieu de l'urgence cardiaque. Elle leur notifie l'urgence par SMS et les dirige vers la victime, si le volontaire est disponible pour porter secours. Une fois sur place, le volontaire est guidé à la fois par l'application Sauv Life et par le SAMU, qui donne les instructions sur la pratique des gestes qui sauvent. Les citoyens sauveteurs effectuent les gestes de survie jusqu'à l'arrivée des secours qui prennent ensuite le relais auprès de la victime. L'application Sauv Life créée par le SAMU de Paris est déjà déployée dans plusieurs SAMU en France. L'application est déjà disponible gratuitement sur les plateformes de téléchargement Google play & App Store. Plus d'informations sur le site de l'association Sauv Life.

Sauv Life, une application permettant de déclencher l'intervention de citoyens-sauveteurs volontaires auprès des victimes d'arrêts cardiaques. Ce nouvel outil vise à initier le plus rapidement possible les gestes de survie avant même l'arrivée des secours, dans cette situation où chaque minute compte.L'arrêt cardiaque tue 50 000 personnes par an en France. La survie diminue de 10% chaque minute passée sans massage cardiaque alors que les secours interviennent en moyenne au bout de 13 minutes. Une intervention immédiate d'un citoyen permet de raccourcir les délais et contribue à sauver des vies.En mettant la technologie au service de l'humain, cette application s'appuie sur deux notions essentielles : l'entraide et la solidarité. Son principe ? L'application géolocalise en temps réel des citoyens volontaires mobilisables évoluant non loin de la victime avant l'arrivée des secours dépêchés par les médecins régulateurs du SAMU.En réalisant les premiers gestes d'urgence, ces citoyens sauveteurs vont gagner les précieuses minutes qui vont augmenter les chances de survie de la victime. Formé ou non, professionnel de santé ou non, chaque citoyen peut agir à son niveau en téléchargeant cette application gratuite."Chaque citoyen, formé ou non, qui télécharge l'application Sauv Life est un sauveteur potentiel en cas d'arrêt cardiaque. L'objectif est de gagner du temps pour sauver des vies en améliorant la chaîne de survie et le pronostic extrêmement sombre de l'arrêt cardiaque."