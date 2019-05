Sauvés de la rue, des chiens empoisonnés dans les hauts de Sainte-Suzanne

6. Nathalie le 06/05/2019 23:16



Je me permets de répondre à MODESTE et PASCALE en tant que présidente de l'assoc. ayant organisé le sauvetage, MODESTE et PASCALE certainement deux personnes n'ayant aucun attrait pour les animaux.

Comme dit MODESTE un sauvetage reste un sauvetage,le commentaire type d'une personne sans intérêts pour les animaux c'est son choix et nous le respectons, et pensons que MODESTE pourra donner son avis quand il en fera autant.

Quand à PASCALE qui semble tout savoir...... Je lui pose la question si elle était présente lors des faits ! Non je ne pense. Quand à nous concernant ses chiens il y a des antécédents qui nous mènent à un empoisonnement VOLONTAIRE. Alors NON PASCALE nous émettons pas des hypothèses et nous NON n'accusons pas les créoles obligatoirement. Car comme partout il y a des bons et des mauvais ayant moi-même de la famille créole par alliance. Alors avant de juger un serait bon se renseigner sur les tenant et aboutissants de l'histoire. Malheureusement tout le monde juge sans savoir comme souvent A BON ENTENDEUR