"Sauvons le lagon": Des mots d'enfants pour changer nos comportements

Le 01/07/2019 | Par NP | Lu 57

Ces mots d’enfants nous exhortent à changer nos comportements et modes de consommation. Pour la troisième année consécutive, l'école Louis Pasteur de St-Pierre se mobilise pour nettoyer le lagon et sensibiliser les usagers.



"Les poèmes des enfants expriment leur incompréhension et leur colère devant tous ces déchets qui chaque année finissent dans le lagon".

OBJETS TROUVÉS



Un compas, un porte-clé,

Une montre, un gobelet

Et aussi une paire de ciseaux

Et une cartouche de stylo

C’est comme au bureau



- Mais moi je suis dans l’eau !



Je crache de l’encre

Je suis en colère

Je suis poulpe au lagon

Mais pas assez de bras

Pour tout ramasser



- Et moi je suis poisson



Et au milieu des DÉCHETS

Je tourne en rond



Poème collectif 2019 d’après les idées de MATHYS, ASFINAH de la classe CE2 Bellier de l'école LOUIS PASTEUR.



SAUTE D’HUMEUR



Le matin je ramasse un gobelet,

Pour mon petit-déjeuner,

A midi, je jongle avec une balle

Le soir, je branche des écouteurs.



Tiens, un câble usb,

Mais pour quel ordinateur ?



Je prends un bras de Barbie

- et non Barbie par le bras -

Je suis très énervé

Envie de quitter cet endroit :

Tout n’est ici que DÉCHETS !



Dans un saut je vous dis salut

Je suis un dauphin fâché

Vous ne me verrez plus.



Poème collectif 2019 d’après l’idée d’ AASSIA de la classe CE2 Bellier - Ecole LOUIS PASTEUR