Save the date !

Le 29/11/2019 | Par TCO | Lu 102

Les Jeux Interco du TCO reviennent !

Rendez-vous samedi 7 décembre dès 13h, à la piscine de Plateau Caillou pour encourager l’équipe de votre commune !

Vous habitez l’une des communes de l’Ouest ? Vous avez de la famille qui habite l’une de ces communes ?

Alors, cet évènement ludique et gratuit vous intéresse !

Pour chacune des communes du TCO, deux équipes de 10 personnes ont été sélectionnées pour s’affronter sur des parcours techniques et ludiques dans l’esprit des jeux Intervilles. Cette année, les Jeux Interco se déroulent dans l’eau, à la piscine de Plateau Caillou. Le but pour chaque équipe, c’est de remporter le plus d’épreuves pour faire gagner sa ville. Zumbaquatic, équilibristes, parcours du combattant, …. autant d’épreuves qui nous garantissent qu’il y aura de l’ambiance et des fous rires …