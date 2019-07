Schéma départemental des carrières annulé: Michel Dennemont prêche pour le tout viaduc

Je souhaite vous sensibiliser sur le dossier de la carrière de roches massives dite la " Ravine du Trou-Bois Blanc" à La Réunion dans le cadre de la construction de la Nouvelle Route du Littoral dite NRL.



Depuis maintenant plus de trois ans je suis aux côté de la population, des associations et des élus des trois communes concernées pour démontrer à l’Etat que ce projet de carrière est un non-sens écologique, économique et surtout une véritable catastrophe écologique et sanitaire. Et la justice nous donne depuis le début raison.



En effet le dossier de la carrière de la Ravine du Trou-Bois Blanche fait toujours l’actualité judiciaire à La Réunion : "Une victoire du droit" (JIR du 26 juillet 2019), "La NRL sanctionné par le Conseil d’Etat " (Le Quotidien 26 juillet 2019), "Le schéma départemental des carrières de 2014 définitivement annulé" (Imazpress 25 juillet 2019).



Encore une fois l’Etat est débouté dans le dossier de la carrière de "Ravine du Trou - Bois Blanc" à l’Île de La Réunion, et cette fois par le Conseil d’Etat :décision du Conseil d’Etat N°422743 du 24 juillet 2019.



Certainement pour anticiper cette décision de justice les services de l’Etat ontpris l’initiative de convoquer la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites : formation spécialisée dite "des carrières" en séance du 1 juillet 2019.



D’autant plus que le seul ordre du jour était de valider l’existence de la Carrière de Bois Blanc dans le Schéma des Carrières.



Cette commission a validé le lancement de la procédure de modification du Schéma des Carrières. Dans son communiqué de presse la préfecture précise que cette procédure "nécessite la saisine de l’Autorité Environnementale puis une consultation du public".



Aussi, Madame La ministre je vous demande de bien vouloir saisir l’Autorité Environnementale dans les meilleurs délais sur ce dossier sensible.



Toutefois, je vous rappelle que nous sommes tous pour la réalisation de la NRL, et comme a répondu le jeudi 20 juin Madame la ministre de l’Outre-mer à la question du député Poudroux sur les solutions alternatives pour terminer cette route, il faut trouver les ressources mais aussi préserver les espaces, mais avant tout, il faut engager des discussions apaisées avant toute décision irréversible.