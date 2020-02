Sciences Réunion propose des stages pour les enfants pendant les vacances de mars

Le 11/02/2020 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 72

Rien de prévu pour les vacances scolaires du mois de mars?

Sciences Réunion propose aux enfants âgés entre 8 et 12 ans un stage Semaine des Sciences, tous les matins du 9 au 13 mars de 9h00 à 12h00 au FabLab O’Kartié – Sciences Réunion (4, rue Jacquot à l’Étang Saint-Paul). (Photo d’illustration)



Au programme :

– Lundi : Découverte d’un FabLab, démonstration d’impression 3D et atelier « Les défis électriques ».

– Mardi : La tête dans les étoiles, astronomie et matière au rendez-vous.

– Mercredi : Transformons-nous en véritables petits biologistes! Vie microscopique et atelier autour des saveurs vous attendent.

– Jeudi : C’est au tour de la chimie, à vos blouses et plongez-vous dans l’ambiance d’un laboratoire.

– Vendredi : Pour finir ce stage, parlons énergies et soleil!



Les participants repartiront avec leurs réalisations.



Uniquement sur inscription

Infos + tarifs et réservations : par mail : gaoury.tandrayen@sciences-reunion.net ou par téléphone : 0692 10 38 59 ou le 0692 20 22 07.

Attention : les places sont limitées !



Une action en partenariat avec la SHLMR.