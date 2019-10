Séance Plénière et Commission Permanente du Conseil Départemental du 30 octobre 2019

Le 31/10/2019 | Par Département de La Réunion | Lu 111

Motions de la Séance Plénière du mercredi 30 octobre 2019 :

EDUCATION : 1,4M€

1,4 M€ de dotations complémentaires pour les collèges

Participer à la transition énergétique de La Réunion, devenir acteurs de la consommation d’énergie

ROUTES : 1,1M€

RD48-1 Route de la Rivière du Mât à Bras-Panon

Concertation publique RD20 Saint-Louis

AGRICULTURE : Près d’1M€

Le dispositif « terres en friche », une solution de remise en valeur agricole pour l’agriculture

Les produits de La Réunion valorisés : 550 000 € pour le Salon International de l’Agriculture

INSERTION : + de 800 000 €

Priorité à l’insertion par l’activité économique

Soutien de projets collectifs d’action sociale et d’insertion

Accompagnement de l’insertion par l’activité économique

Plus de 250 000 € pour accompagner les publics prioritaires

Office de la Jeunesse de Saint-André

Soutien à la mise en œuvre des politiques d’insertion des jeunes au profit des plus démunis

SOCIAL : Près de 410 000 € votés

Une MAF dans le quartier de la Rivière du Mât

Programme de Soutien aux Familles et à la Parentalité soutenu

Association Case Marmaillons : 15 000 € votés

40 000 € pour les enfants de l’ASE

Unité de Victimologie de l’Enfant et de l’Adolescent (UVEA) : Près de 275 000 € votés

Accueil et accompagnement des personnes vulnérables

CULTURE

3ème édition des résidences d’artistes

Le Département fête le 20 décembre à Paris

AMENAGEMENT : 375 000€

Création d’un parc de glisse au Colosse

Participation financière aux travaux du Temple du colosse

ENVIRONNEMENT

le projet « Endémiel» : il se compose d’une route mellifère de 36 km le long des routes communales et de la route départementale de Bois Court (RD70) et de 4 jardins endémiques dont l’un sera situé sur l’ENS du Domaine Archambeaud ;

la gestion et l’entretien de la forêt communale de la « Ligne d’Equerre » d’une superficie de 6,8 ha située dans les hauteurs de Bérive.

COOPERATION

Festival Kréol : 8000 € pour soutenir le déplacement de deux associations de personnes âgées

Le Département apporte son soutien pour une mission de formation à Madagascar

Une convention cadre pour la mobilisation de l’expertise et des moyens du SDIS dans la zone OI

A l'issue de cette Assemblée plénière, une commission permanente s’est réunie sous la présidence de Cyrille Melchior. L’insertion, la culture, l’éducation, l’agriculture, le social, les routes départementales et la coopération figuraient à l’ordre du jour.FOCUS SUR ……Le Département a la responsabilité de doter les collèges des crédits nécessaires à la prise en charge de leurs dépenses de fonctionnement et d’équipement. Afin de leur permettre également de prendre en charge des dépenses urgentes ou imprévisibles ne pouvant être assumées sur leur seul budget, une dotation complémentaire peut leur être attribuée en complément. Une 3ème tranche d’un montant de 1 400 000 € est votée en ce sens en faveur des 77 collèges publics.Afin de sensibiliser les collégiens aux économies d’énergie et les encourager à reproduire leurs comportements éco-responsables au sein de la cellule familiale, plusieurs actions seront menées dans le cadre scolaire, en partenariat avec et EDF et son prestataire Sciences Réunion (ateliers, valise pédagogique…). Parmi ces actions, l’organisation d’un concours portant sur les économies d’électricité dotera 5 collèges de prix allant de 500€ à 2 500€. Une subvention de 500€ sera en outre versée aux 15 collèges participants.Les Elus ont validé la participation financière aux travaux d’aménagement de la RD48-1 – Route de la Rivière du Mât (du PR 2+300 au PR 2+960) à Bras-Panon, pour un montant de 1,1M€.Le Département souhaite réaliser un projet d’aménagement de la rue du Général de Gaulle à Saint-Louis sur 1,3km ainsi que la suppression de 3 radiers (rue du général de Gaulle, rue Sarda Garriga et chemin de Maison Rouge) afin d’améliorer la sécurité des usagers et de conforter les liaisons douces (piéton, vélo). Une concertation publique préalable sera menée du 12 novembre au 13 décembre afin d’informer les habitants sur les enjeux et les solutions proposées. En savoir + en cliquant ici (ouverture dans une nouvelle page internet)Près de 45ha de terres agricoles en friche pourront être remis en valeur grâce aux 13 nouveaux projets validés par la commission permanente.Le montant total des primes attribuées est de 63 805 €.Une subvention de 550 000 € est accordée à la Chambre d’Agriculture de la Réunion pour la réservation et la réalisation de l’aménagement du « Village Réunion » au Salon International de l’Agriculture qui se déroulera du 22 février au 1 mars 2020 à Paris. 29 exposants seront présents et feront la promotion de nos productions et savoir-faire locaux.Les élus du Conseil départemental ont placé l’insertion par l’activité économique au cœur des priorités de la mandature actuelle en raison de la situation catastrophique du chômage dans l’île. Pour rappel, fin décembre 2018, le nombre de demandeurs d’emploi s’élevait à 167 530.Pour améliorer l’efficacité des parcours d’insertion, la priorité est donnée aux chantiers d’insertion qui renforcent l’expérience professionnelle des publics les plus éloignés de l’emploi et/ou en difficulté d’insertion sociale et professionnelle.Sur la période 2015-2019, 50 structures ont bénéficié du co-financement du Département pour un total de 535 emplois créés en Contrats à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI).La Collectivité a mis également en œuvre en interne 3 ACI relevant de la valorisation du patrimoine départemental (Village Corail, Domaine Fleurié et le Lazaret - 36 emplois créés).Dans le cadre de sa politique en faveur des projets collectifs d’action sociale et d’insertion, 4 associations recevront le soutien financier du Département à hauteur de 105 910€ pour la mise en œuvre de leurs nouveaux projets d’Ateliers Chantiers d’Insertion (ACI).De même, 16 projets PEC (Parcours Emploi Compétences) portés par 14 associations et 1 CCAS, bénéficieront du soutien financier de la Collectivité à hauteur de 421 245€ pour la mise en place de projets liés à l’insertion par l’activité économique, ou d’actions d’utilité sociale et d’intérêt départemental. Le Département prendra en charge le résiduel des salaires de 132 contrats PEC pour une durée de 12 mois.6 structures du réseau Points Chances, la couveuse REU.SIT, la Boutique de Gestion, Initiative Réunion Entreprendre, Coop Union, AD2R et l’ADIE Réunion bénéficieront du soutien financier du Département à hauteur de 252 000€. Ces organismes accompagnent les porteurs de projet souhaitant créer leur propre entreprise ou leur activité et participent à l’insertion par l’activité économique des publics les plus éloignés de l’emploi.Le financement des membres associatifs du réseau Points Chances doit permettre de faciliter l’accompagnement de 3 000 porteurs de projets et a pour objectif la remise en activité de 500 demandeurs d’emploi de longue durée (dont les jeunes et les personnes handicapées) et 100 créations ou reprises d’entreprise par des bénéficiaires du RSA socle en leur permettant de créer leur propre emploi.L’Office de la Jeunesse de Saint-André bénéficiera de la prise en charge par le Département de 50 % du résiduel des salaires de 8 PEC MOM (Ministre de l’Outre-mer) non marchands conformément aux engagements pris par la Collectivité en faveur des associations. Cette demande correspond à un montant de 10 615,68 €.L’Association Régionale des Missions Locales de La Réunion recevra une subvention de 15 000€ afin de lui permettre de mener à bien sa mission d’appui aux Missions Locales, de structurer et de développer le réseau régional, de promouvoir et d’aider à la mise en œuvre des politiques d’insertion des jeunes au profit des plus démunis.Une subvention de fonctionnement de 99 266,48 € est accordée au CCAS de Saint-André pour la mise en œuvre d’une Maison d’Accueillants Familiaux (MAF) dans le quartier de la Rivière du Mât (Saint-André) d’une capacité d’accueil de 12 personnes âgées ou en situation de handicap.La Commune du Tampon recevra une subvention de fonctionnement de 1 150 € pour financer son « Programme de Soutien aux Familles et à la Parentalité » (PSFP) sur le quartier de la Châtoire.Une subvention de 15 000 € est attribuée à l’association Case Marmaillons pour financer son projet d’ « Accompagnement des jeunes parents bénéficiaires du RSA ».2 associations intervenant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion pour venir en aide au public en grandes difficultés sociales et en situation de précarité dans le département recevront le soutien financier de la Collectivité à hauteur de 20 000 € chacune : l’Association des Jeunes Majeurs en Dynamique (AJMD) pour son projet de « Création d’un lieu de vie pour les jeunes sortant de l’ASE » et l’Association Entraide aux Pupilles et Anciens Pupilles « Le Maillon » pour accompagner les jeunes sortant de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE).Une subvention de 274 031 € est accordée au CHU de la Réunion pour financer l’Unité deVictimologie de l’Enfant et de l’Adolescent (UVEA). Soit 39 147 € pour initier l’action en 2019 et 234 884 € pour l’année 2020. Cette action pluriannuelle est financée par les crédits de la stratégie de lutte contre la pauvreté.Une démarche expérimentale en matière d’accueil et d’accompagnement des personnes vulnérables va être menée en partenariat avec la commune de Saint-Louis. Elle vient répondre à deux objectifs :- être au plus proche de l’usager grâce à une collaboration efficace entre les services du Département et la Maison France Services des Makes,- mutualiser les moyens de la Maison Départementale de Saint-Louis et de l’Agence Communale d’Accès aux Droits et à l’Information de Services (ACADIS du centre-ville).8 résidences d’artistes seront abritées dans les établissements culturels pour 2019-2020. Pour cette 3ème édition, 6 résidences seront abritées au sein des équipements départementaux et 2 résidences sur de nouveaux territoires et thématiques :- le patrimoine des Hauts (La Plaine des Palmistes) avec la mise à disposition d’un espace de travail au Domaine des Tourelles en partenariat avec le Parc National et le Secrétariat Général des Hauts ;- le patrimoine du sucre (village du Gol) en partenariat avec le collège Jean Lafosse, l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) et la ville de Saint-Louis.L’Antenne de Paris renouvelle la commémoration de l’abolition de l’esclavage à La Réunion pour la population réunionnaise de Métropole et le public métropolitain. La Fét Kaf 2019 se déroulera à Paris le mercredi 18 décembre. Table-ronde, pièce de théâtre, exposition et concert figurent au programme de cette nouvelle édition.La Collectivité départementale va cofinancer à hauteur de 338 869€ le projet de création d’un parc de glisse au Colosse dans le cadre du partenariat avec la Commune de Saint-André pour l’embellissement du Parc et le rayonnement touristique de la micro - région Est.L’association « Espace Culturel du Colosse » recevra une subvention de 36 300 € pour la réalisation des travaux de réhabilitation du temple du Colosse de Saint-André.Le Département et la Commune du Tampon ont décidé d’établir un partenariat en vue de la préservation et la reconquête de la biodiversité réunionnaise. Deux actions ont été identifiées :2 associations de personnes âgées « les Myosothis de Pichette » et « les Violettes de Dos d’âne » recevront une subvention de 4 000€ chacune pour leur permettre de participer au Festival kréol des Seychelles en octobre 2019.Une subvention de 6 880€ est attribuée à l’association « le Sourire d’Onja » pour la réalisation d’une mission de formation de sages-femmes à Madagascar. L’objectif est de former des accoucheuses en milieu rural, milieu très déficitaire en professionnels formés et en moyens de réanimation pour limiter le taux de paralysie cérébrale chez les nouveaux nés.Une convention-cadre sera conclue entre le Département et le SDIS pour la mise en œuvre d’actions de coopération régionale dans la zone de l’océan Indien. Le SDIS mobilisera son expertise ainsi que ses moyens opérationnels pour renforcer les capacités des services de secours et d’incendie des pays de la zone OI (formations, dons de matériels et d’équipements, échanges…).