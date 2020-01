Seconde édition de la semaine de l'apprentissage: "Huit jeunes sur dix intégrés tout de suite dans une entreprise"

Le 31/01/2020 | Par Samuel Irlepenne | Lu 72

Du 31 janvier au 07 février 2020, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de La Réunion (CDMA), avec le soutien du ministère du Travail, organise la seconde édition de la Semaine de l’apprentissage dans l’artisanat. L’occasion de mettre en lumière l’action du réseau des CMA en faveur de l’apprentissage, et de promouvoir les atouts de cette formation, tant auprès des jeunes que des Chefs d’entreprise.



L’apprentissage est en effet un maillon essentiel de l’artisanat. Les 5 CFA de la CMA de La Réunion permettent aux apprentis d’acquérir un savoir-faire et aux chefs d’entreprises de former des collaborateurs qualifiés.



Pour le lancement de cette seconde édition de cette semaine de l’apprentissage, le président de la CDMA, Bernard Picardo, s’est rendu dans la ZAC Fourcherolles chez Krugell, une entreprise artisanale spécialisée dans la métallurgie et qui compte 45 salariés et 5 apprentis. Un secteur qui a le vent en poupe puisque près de 8 apprentis sur 10 sont insérés après leur formation. Au total, tous secteurs confondus, ce sont pas moins "de plusieurs centaines de postes qui sont disponibles dans l’artisanat" indique le président de la chambre consulaire.