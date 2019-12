Sécurité routière: 22 conducteurs verbalisés pour usage de téléphones ou distracteurs en 4h

Le 05/12/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 417

Les motocyclistes des Brigades Motorisées (Bmo) de Saint-Benoît et de Saint-Paul ont mené, le mercredi 4 décembre, de 14h00 à 18h00, des actions de lutte contre les comportements à risque, à l'origine de la majorité des accidents sur l'île.



Réalisées à l'aide de moyens banalisés sur la RN 2 entre les communes de Sainte-Marie et de Saint-Benoît ainsi que sur la RN1 à Saint-Paul dans le secteur Savanna, elles ont permis de sanctionner 26 infractions au Code de la route, dont 22 conduites avec usage de téléphones ou distracteurs, 1 non-port de la ceinture de sécurité et 1 non-port de casque de protection par cyclomotoriste.



Par ailleurs un automobiliste a été contrôlé alors qu'il n’est pas titulaire du permis de conduire. Ce type de contrôles, avec l'engagement de moyens banalisés, sera reconduit dans les semaines à venir.