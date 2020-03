Sécurité routière: Les femmes meilleures conductrices que les hommes !

Le 10/03/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 198

"Femme au volant, mort au tournant", voilà un dicton bien bête que les chiffres de la sécurité routière viennent à nouveau contredire.





"Si la culture populaire a tout au long du XXème siècle associé les femmes à une mauvaise conduite, les chiffres ont toujours montré le contraire."



Et oui, les femmes sont en réalité de bien meilleures conductrices que les hommes: vous avez moins de chances d’être impliqués dans un accident et de mourir si c’est une femme qui vous conduit.



Pourtant, une femme meurt chaque jour sur les routes françaises, dans un accident causé par un homme.



En 2018, elles représentent moins d’un quart des auteurs présumés d’accidents mortels, et seulement 17,8% des permis invalidés.