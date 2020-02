Ségolène Royal: "Le ministère dont j'avais la charge a mis fin à des pratiques inqualifiables"

Le 06/02/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 90

Interpellée par plusieurs associations et collectifs d’ultramarins après avoir déclaré sur BFMTV que des professeurs pédophiles étaient envoyés dans les Outre-Mer ( "On mutait les profs pédophiles dans les Outre-Mer" ), Ségolène Royal tient à mettre les choses au clair."Lorsque les cas d’affaires de pédophilie sont remontés à ma connaissance, au lieu de détourner le regard et de laisser l’administration gérer, j’ai pris le problème très au sérieux", a écrit ce mercredi sur sa page Facebook l’ancienne ministre de l’enseignement scolaire du gouvernement Jospin, rappelant qu’elle était à l’origine de la circulaire du 26 août 1997 , qui vise à lutter contre les violences sexuelles en milieu scolaire.