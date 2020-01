Ségolène Royal : "On mutait les profs pédophiles dans les Outre-mer"

Le 31/01/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 935

"Avant on mutait discrètement les [professeurs] pédophiles et si possible dans les Outre-mer comme ça c'était loin et on n'en entendait plus parler", c’est ce qu’a déclaré l’actuelle ambassadrice des pôles et ex-ministre Ségolène Royal, lors d’une interview sur RMC le 3 janvier dernier. Ce jeudi l’association des maires de Guyane réagit dans une lettre ouverte au président de la République.

Au micro de Jean-Jacques Bourdin, Ségolène Royal veut briser le tabou sur la pédophilie dans le milieu scolaire. Alors qu’elle est interrogée sur l’affaire Matzneff, elle revient sur son expérience de ministre déléguée à l’Enseignement scolaire auprès du ministre de l’Éducation Nationale en 1997 :



"Avant on mutait discrètement les [professeurs] pédophiles et si possible dans les Outre-mer comme ça c'était loin et on n'en entendait plus parler" a-t-elle notamment déclaré.



Elle explique également avoir subi des menaces lorsqu’elle travaillait sur des cas de suicide d’élèves victimes d’agressions sexuelles : "personne n’en parlait. Il est temps de rétablir les choses".



Quatre semaines plus tard, l’extrait de cette interview fait le tour des réseaux sociaux et l’association des maires de Guyane réagit. Son président, David Riché, a notamment publié une lettre ouverte à Emmanuel Macron dont voici un extrait révélé par Outre-Mer la 1ère :



"L’émoi suscité par cette vidéo [...] nourrit davantage, si faire se peut, chez les Français d'Outre-mer, le sentiment d'appartenir à une autre France. Un sentiment qui ne repose plus seulement sur l'éloignement géographique et le retard structurel mais aussi, en l'espèce, de réceptacle aux déviants sexuels dont l'Hexagone chercherait à se débarrasser."



Il demande également au président de la République de rassurer ses compatriotes d’outre-mer sur les vérifications judiciaires des professionnels en lien avec la jeunesse, et de rassurer également les enseignants "qui pourraient être injustement soupçonnés".

"C'est scandaleux et criminel"



Le député de La Réunion David Lorion a également réagi sur les réseaux sociaux :



"Si @RoyalSegolene a les preuves de qu'elle affirme, c'est scandaleux et criminel qu'un fait aussi grave n'est pas été dénoncé dès que les ministres en avaient connaissance. Les outre-mer ne sont pas une autre France, c'est la France ! Je demande que toute la clarté soit faite ! "